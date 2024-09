Kostic dalla Juve al Fenerbahce: chiusura vicina

La cessione disembra sempre più vicina. Passi in avanti infatti nella trattativa traper l'esterno serbo che è fuori dal progetto bianconero e da tempo cerca una soluzione.Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Fenerbahce è vicino all'acquisto di Kostic dalla Juve. Già in passato il giocatore era stato un obiettivo di José Mourinho che adesso a meno di sorprese potrà finalmente allenarlo. Il mercato in Turchia chiude il 13 settembre e quindi c'è ancora tempo per definire l'accordo e chiudere l'operazione.