Lasi sta preparando a presentare la sua proposta formale all'Atalanta per l'acquisto di Teun. Il centrocampista olandese ha manifestato il suo desiderio di unirsi ai bianconeri già dallo scorso febbraio ed è aperto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera a Torino. Non ci sono problemi sui termini personali tra il giocatore e la Juventus, il che rende il trasferimento ancora più probabile. Lo scrive Fabrizio Romano.La strategia della Juventus per il mercato estivo rimane chiara: rafforzare il centrocampo con l'acquisizione di tre obiettivi principali. Dopo aver già assicurato Douglas Luiz e con le trattative per Khéphren Thuram in fase avanzata, Koopmeiners rappresenta il terzo e ultimo tassello del piano di rinforzo della mediana bianconera. Con questi acquisti, la Juventus mira a costruire un centrocampo solido e versatile, in grado di competere ai massimi livelli nelle prossime stagioni.