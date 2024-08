Fabrizio Romano ha fornito importanti aggiornamenti in relazione alla situazione legata a, finito fuori rosa all'Atalanta e sempre obiettivo numero uno dell'estate della. I prossimi giorni, in tal senso, saranno decisivi, con il club bianconero deciso più che mai a finalizzare un'operazione che ormai ha tutti i crismi del tormentone. Il quadro è ormai chiaro da settimane: la Juve ha recapitato un'offerta all'Atalanta da 59 milioni di euro - bonus compresi - e ora attende il definitivo via libera da parte del club bergamasco per portare il calciatore a Torino, consentendogli di sbrigare l'iter delle visite mediche prima di porre la firma sul contratto che lo legherà a Madama fino al 2029. La prospettiva del calciatore, inoltre, non è cambiata di una virgola: vuole solo la Juventus ed è pronto ad alzare il muro anche di fronte ad un eventuale inserimento last minute di club provenienti dalla Premier League.