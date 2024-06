Anche Fabrizio Romano conferma una voce emersa con forza nei giorni scorsi nel mondo bianconero. Stando all'esperto di mercato, lasta monitorando con attenzione Karim-Alyssa, attaccante tedesco classe 2002 in forza alche potrebbe essere un'alternativa più sostenibile a Jadon Sancho. Al momento non c'è una vera e propria trattativa in corso, ma i bianconeri sono attenti alla situazione. Adeyemi è conosciuto per la sua velocità fulminante e la sua abilità nel dribbling. Può giocare sia come attaccante centrale che come ala, con una duttilità che gli consente di adattarsi facilmente alle esigenze tattiche della squadra; possiede inoltre un ottimo senso del goal e una notevole capacità di creare occasioni per i suoi compagni.