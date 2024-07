Juventus-Adeyemi: nuovi contatti



La situazione con il Borussia Dortmund

Il mercato in entrata per la Juventus si concentra in questi giorni suanche se Cristiano Giuntoli lavora su più fronti. E in casa bianconera il pensiero è rivolto anche all'attacco e in particolare a i rinforzi sugli esterni. In cima alla lista c'è Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, con cui ci sono già stati dei contatti.La Juventus, riferisce Fabrizio Romano è pronta per un nuovo ciclo di colloqui con l'entourage di Adeyemi per concordare termini personali dopo la discussione iniziale positiva che c'è stata la scorsa settimana. Si procede quindi per trovare l'intesa con il giocatore. E con il Borussia Dortmund?Al momento, se da una parte la trattativa con Adeyemi va avanti e procede positivamente, diversa è la situazione tra i club. La Juve infatti non ha ancora formulato un'offerta al Borussia Dortmund né ci sono stati dei contatti ufficiali.