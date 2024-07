Attraverso il proprio profilo X, Fabrizio Romano ha fornito ulteriori aggiornamenti sulla trattativa che porterà Dean Huijsen dalla Juventus al Bournemouth. Il trasferimento dovrebbe completarsi nella giornata di sabato quando il giocatore volerà in Inghilterrà per sostenere le visite mediche prima di mettere nero su bianco l'accordo che lo legherà al suo nuovo club. E la Juventus? I bianconeri si preparano ad incassare una cifra importante da un calciatore che di fatto i bianconeri hanno visto crescere in casa, dalla Under 17 alla Next Gen, passando per la Primavera. La Juve, in sostanza, incasserà 18 milioni complessivi - oltre ad una percentuale sulla futura rivendita - quantificabili in 15 di parte fissa e 3 di bonus.