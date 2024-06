Federicoè davanti ad un bivio: proseguire con laoppure trasferirsi altrove? L'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite il suo profilo X ha fatto il punto sul futuro dell'esterno azzurro. Queste le sue parole:"L’agente di Federico Chiesa, Fali Ramadani, sarà in Italia all’inizio della settimana per discutere tutte le opzioni per il futuro dell’esterno. La Juventus potrebbe lasciarlo partire in caso di buona proposta, visto che il contratto attuale scade a giugno 2025. Nessuna decisione definitiva ancora perché i colloqui sono ancora nelle fasi iniziali".