Ilha avviato i contatti con l'entourage di Matthijs, inserendolo tra le opzioni per rafforzare la difesa. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il giocatore olandese sarebbe aperto all'idea di un trasferimento a Old Trafford, nonostante la prospettiva di non giocare la Champions League nella prossima stagione.Il Bayern Monaco, d'altra parte, potrebbe considerare la vendita del difensore olandese durante l'estate, non ritenendolo incedibile. Questa possibilità ha alimentato le speculazioni sul futuro di de Ligt, che solo la scorsa settimana aveva mostrato una certa insofferenza alle domande di mercato durante una conferenza stampa dal ritiro dell'Olanda.Rispondendo stizzito all'ennesima domanda sul suo futuro, de Ligt aveva detto: "Non capisci l'olandese, vero?", seppur con un sorriso. Ha poi aggiunto: "Ho già detto che ora non è il momento per me di pensare al futuro. Adesso giochiamo l'Europeo, che è molto importante per me e per la Nazionale. Ecco perché al momento non posso dire nulla su questa situazione, ma sono contento della mia seconda stagione al Bayern. Per il momento mi concentro sull'Europeo e poi vedremo cosa succederà".L'apertura di de Ligt al trasferimento al Manchester United potrebbe segnare un'importante svolta nel mercato estivo, con il club inglese che cerca di rafforzare la difesa per competere ai massimi livelli.