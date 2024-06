Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, continua la trattativa tra Juventus e Aston Villa per lo scambio tra Douglas Luiz in bianconero e la coppia McKennie-Illing in Inghilterra. I contatti sono stati positivi anche nella serata, dunque la trattativa sta procedendo in maniera spedita, con il brasiliano che sembra davvero vicino alla Juventus. Il giocatore ha segnato nove gol in questa stagione, a cui se ne aggiunge anche un altro durante le qualificazioni per la Conference League. McKennie già nella seconda metà della stagione 22/23 aveva giocato in Inghilterra, precisamente al Leeds.