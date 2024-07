Ormai la strada è tracciata.si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'. Il calciatore, che ormai da settimane aveva trovato l'accordo con i Gunners, è pronto per approdare in quel di Londra. Come riferito da Fabrizio Romano è stato raggiunto l'accordo totale anche tra il club inglese e il Bologna, proprietario del cartellino del classe 2002. I felsinei incasseranno 45 milioni di euro comprensivi di bonus, e potranno godere di una percentuale in caso di futura rivendita del giocatore. Calafiori, dunque, potrà presto volare con destinazione Londra per sostenere le visite mediche prima di mettere nero su bianco l'accordo che lo legherà all'Arsenal fino all'estate del 2029.