Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro di. La strada sembra ormai tracciata: l'attaccante dellalascerà il club bianconero proprio negli ultimi giorni di mercato e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il futuro del classe 1997 dovrebbe svilupparsi in Premier League con ilpronto a schiudergli le porte di Anfield.Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Chiesa e i Reds hanno raggiunto un'intesa di massima sulla base di un contratto di quattro anni, con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Il calciatore e gli inglesi stanno discutendo gli ultimi dettagli, ma l'accordo sembra ormai ad un passo.Se l'intesa Chiesa, di fatto, c'è ora toccherà al Liverpool presentare l'offerta decisiva alla Juventus in modo da ottenere il via libera per la cessione del calciatore. I contatti stanno proseguendo in queste ore, alla ricerca della quadra definitiva che sbloccherà l'affare.





