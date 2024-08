Le cifre del trasferimento

Nella giornata di oggi ladiha vinto l'amichevole precampionato contro ilFc, club che milita nella terza serie inglese. Tra i marcatori spunta il nome dell'ex bianconero. L'argentino. ceduto allapochi giorni fa, ha sfruttato un errore in uscita della difesa e una volta raccolto il pallone, ha disegnato un pallonetto da fuori area di rigore che ha lasciato senza scampo il portiere avversario.L'argentino è stato ceduto al club giallorosso per 25,6 milioni di euro, da versare in quattro rate annuali. Inoltre, sono previsti premi variabili che possono arrivare fino a un massimo di 4 milioni di euro, a seconda delle prestazioni e degli obiettivi raggiunti dal giocatore.