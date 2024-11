Alla sua decima presenza con la maglia della, Matiasha finalmente trovato il primo gol per i giallorossi, rompendo il digiuno di reti e assist. Dopo diverse prestazioni senza lasciare il segno concreto, l'ex talento della Juventus ha sfruttato al meglio l’occasione nella sfida contro l’Hellas Verona, realizzando una splendida conclusione in area di rigore. Con precisione e freddezza, l’argentino ha pareggiato i conti per la Roma, dimostrando di poter essere una risorsa preziosa per la squadra. Questo gol potrebbe rappresentare una svolta per Soulé, che ora cercherà di costruire su questa prestazione per guadagnarsi più fiducia e spazio in campo.