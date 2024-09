PURE QUALITY FROM DEKI!!!! pic.twitter.com/ayFnhd05b8 — Football Report (@FootballReprt) September 29, 2024

Destini opposti per due ex giocatori della Juventus attualmente in Premier League. Il Tottenham ha messo a segno il secondo gol contro un Manchester United in grave difficoltà, ridotto a dieci uomini dopo l'espulsione di Bruno Fernandes. A firmare il 2-0 è stato Dejan Kulusevski, con un preciso tiro al volo da distanza ravvicinata, confermando la sua ottima forma e il suo ruolo cruciale nella squadra londinese. Dall'altra parte, Matthijs de Ligt, con una prestazione finora deludente, non è riuscito a incidere positivamente. Il confronto tra i due ex bianconeri mette in luce percorsi divergenti nelle rispettive carriere attuali.