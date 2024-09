Dopo il trasferimento in Brasile,ha segnato il suo primo gol con la maglia del Cruzeiro. L’ex attaccante di Juventus e Frosinone ha realizzato il 3-1 che ha chiuso la partita, assicurando la vittoria al club brasiliano. Con un ottimo inserimento da numero 9, il giovane talento ha trovato finalmente la sua gioia calcistica, dopo una carriera in Serie A che non ha mai decollato. Questo gol rappresenta un'importante svolta per Kaio Jorge e un segnale positivo per il suo futuro nel campionato brasiliano.