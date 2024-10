Brutte notizie per la. Durante la partita contro il Lecce, valida per l'ottava giornata di Serie A, oltre a Gudmundsson, ancheha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio. Intorno alla mezz'ora del primo tempo, l'attaccante viola ha accusato un fastidio al polpaccio e, dopo essere stato trattato dallo staff medico, è rientrato in campo. Tuttavia, per precauzione, Palladino ha preferito sostituirlo all'intervallo per evitare che la situazione peggiorasse. Saranno necessari ulteriori accertamenti nelle prossime ore per valutare la gravità dell'infortunio.