Enzosi trasferisce al Valencia con un prestito secco dall’Aston Villa, lo riporta Fabrizio Romano. L’ex centrocampista della Juventus approda in Spagna per rinforzare la squadra valenciana, ma non c’è opzione di riscatto inclusa nell’accordo. Questo dettaglio riflette la considerazione dei Villans per Barrenechea, che è considerato un elemento chiave per il futuro del club. Il trasferimento permette a Barrenechea di acquisire esperienza e visibilità nella Liga, mentre l'Aston Villa conserva i diritti sul giocatore per potenziali utilizzi futuri. La mossa rappresenta una chance significativa per il centrocampista argentino di dimostrare il suo valore in un nuovo contesto calcistico.