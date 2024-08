, dopo una stagione poco brillante con l’Inter, tornerà a indossare il nerazzurro, ma questa volta con l’Atalanta. Il club bergamasco ha finalizzato le trattative per l’ex giocatore della Juventus, poiché Gasperini cercava un esterno con esperienza internazionale. Cuadrado era svincolato, il che gli permette di trasferirsi senza costi di trasferimento. La sua esperienza e la qualità dimostrata in passato lo rendono un obiettivo interessante per l’Atalanta, che mira a rinforzare la propria squadra per la prossima stagione.