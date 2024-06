La pattuglia dellasi ritrova decimata in questi ottavi di finale di. Serbia e Polonia sono tornate a casa:L’attaccante è stato uno delle più grosse delusioni del torneo, l’esterno è uscito malconcio dal primo match mentre il portiere non è riuscito ad evitare l’eliminazione della sua nazionale. Restano in corsa gli Azzurri e Kenanche con la sua Turchia affronterà l’Austria nella parte del tabellone dove c’è anche la nostra Nazionale.- La Nazionale di Luciano Spalletti ha rischiato tantissimo contro la Croazia e, senza il gol di Mattia Zaccagni all’ultimo secondo, non si sarebbe qualificata nemmeno tra le migliori terze. Gli Azzurri sono in piena corsa e il prossimo avversario si chiama Svizzera. Italiani ed elvetici si sono scontrati diverse volte nel recente passato: dalla sfida ai gironi di Euro 2020 al doppio confronto nelle qualificazioni ai Mondiali 2022.. Un goal dell’attaccante figlio d’arte è quotato da Betclic a 4.25.- Vittoria contro la Georgia, debacle contro il Portogallo e successo in pieno recupero contro la Repubblica Ceca. Con questi risultati la Turchia di Vincenzo Montella si è qualificata come seconda del girone. Agli ottavi di finale troverà l’Austria. Tra i più attesi c’è sicuramente il gioiellino bianconero Kenan Yildiz. Una vittoria dei turchi è quotata da Betclic a 4.08, un pareggio a 3.27 ed un successo degli austriaci a 1.82.