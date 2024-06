Euro2024: le quote per i giocatori della Juventus

Archiviata la prima giornata degli, le Nazionali sono pronte ad affrontare un secondo turno che per tante sarà già da dentro o fuori. Laha ‘portato’in questa rassegna continentale, alcuni dei quali sono stati grandi protagonisti. Tra di loro c’è certamente Federico, premiato come miglior in campo nella sfida degli Azzurri contro l’Albania e in un gran momento di forma. Il suo compagno di reparto, il serbo Dusan, dovrà invece ripartire subito dopo la sconfitta contro l’Inghilterra.- La Nazionale di Luciano Spalletti ha tremato contro l’Albania nella gara dell’esordio ma, dopo il più veloce gol subito nella storia degli Europei, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella hanno rimesso le cose a posto. Migliore in campo è risultato Federico Chiesa, da lui ci si aspettano grandi cose anche nel match contro la Spagna previsto per giovedì 20 giugno. I bookmakers danno gli iberici favoriti. Un successo delle Furie Rosse è quotato da Betclic a 2.05, un pareggio a 3.17 ed una vittoria azzurra a 3.62. Una rete di Federico Chiesa è quotata da Betclic a 4.50.- Non ha fatto male la Serbia degli juventini Dusan Vlahovic e Filip Kostic. L’Inghilterra vice campione d’Europa si è imposta per 1-0 soffrendo parecchio. Se per l’esterno, uscito malconcio dal campo, la rassegna iridata dovrebbe già essere terminata, per l’attaccante si profila un ruolo da protagonista nel decisivo match contro la Slovenia. Un gol dell’attaccante ex Fiorentina è quotato da Betclic a 3.10. Una vittoria della Serbia è data da Betclic a 1.79, un pareggio a 3.45 (Sisal lo quota a 3.40) ed un successo 4.39.- Anche la Polonia ha perso il proprio match d’esordio. I Paesi bassi si sono imposti in rimonta per 2-1 ed ora per Wojciech Szczęsny e compagni è obbligatorio vincere contro l’Austria. Un successo dei polacchi è quotato da Betclic a 3.65, un pareggio a 3.35 ed una vittoria degli austriaci a 1.90.