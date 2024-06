Poche ore all'inizio ufficiale di, in Germania, si inizierà questa sera alle 20.30 con la cerimonia di apertura ed i padroni di casa in campo. Prima sfida infatti vedrà protagonisti i tedeschi contro la Scozia all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Gli azzurri ora allenati da Lucianoscenderanno in campo da campioni d'Europa in carica dopo il trionfo di quattro anni fa a, dove il cielo si è tinto di azzurro. Da quel giorno molte cose sono cambiate, ma gli azzurri saranno in campo domani sera (sabato 15 luglio ndr) pe la gara d'esordio contro l'. Sono però nove i giocatori della Juventus impegnati in questo campionato. Clicca su "vai alla gallery" per scoprire chi sono e quando sono impegnati.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.