DaI campionati europei del 2024 prenderanno ufficialmente il via questa sera alle ore 21 con il match inaugurale fra Germania e Scozia e sono nove i calciatori bianconeri impegnati a Euro2024 con le rispettive nazionali: Cambiaso, Chiesa, Fagioli, Gatti, Szczesny, Vlahovic, Kostic, Rabiot e Yildiz. Di seguito tutte le partite della fase a gironi che vedranno i nostri calciatori protagonisti.I primi bianconeri a scendere in campo saranno i 4 azzurri convocati dal c.t. Spalletti: domani, sabato 15 giugno alle ore 21, l'esordio dell'Italia di Andrea Cambiaso, Federico Chiesa, Nicolò Fagioli e Federico Gatti nella sfida all'Albania. Azzurri che scenderanno in campo giovedì 20, sempre alle 21, contro la Spagna e, per chiudere la fase a gironi, lunedì 24, alle 21, contro la Croazia.Esordio fissato per domenica 16 alle ore 15 per la Polonia di Wojciech Szczesny nel match contro l'Olanda; Szczesny che replicherà poi venerdì 21 alle ore 18 contro l'Austria e, infine, martedì 25 giugno, nuovamente alle ore 18, contro la Francia di Rabiot.Alle ore 21 di domenica 16 debutto a Euro2024 della Serbia di Dusan Vlahovic e Filip Kostic nella sfida all'Inghilterra, finalista dell'ultima edizione dei campionati europei; la Slovenia seconda avversaria giovedì 20 alle ore 15 di Vlahovic e Kostic che chiuderanno poi con la terza, e ultima, giornata della fase a gruppi, in programma martedì 25 alle 21, contro la Danimarca.Adrien Rabiot e la sua Francia impegnati per la prima volta lunedì 17 giugno alle 21 nel match d'esordio contro l'Austria; quattro giorni più tardi, venerdì 21, sempre alle ore 21, la sfida all'Olanda e, infine, il derby bianconero contro la Polonia di Szczesny in programma martedì 25 alle 18.L'ultimo giocatore della Juventus a esordire in questa edizioni dei campionati europei sarà Kenan Yildiz con la sua Turchia: martedì 18 giugno alle ore 18 la prima giornata contro la Georgia; il 22, nuovamente alle 18, la sfida al Portogallo per poi concludere la fase a gironi mercoledì 26 giugno, ore 21, nella gara contro la Repubblica Ceca.Bianconeri, buon Euro2024!