Secondo quanto riferito da ESPN, la Fiorentina di Raffaele Palladino sta seguendo Weston McKennie. Il centrocampista di 25 anni è stato escluso dalla rosa, non rientra nei piani della Juventus per la prossima stagione. La posizione della società è chiara e anche Thiago Motta ha confermato la politica societaria. Non ci sono solo i toscani però a seguire le vicende del centrocampista americano. Nel corso dell'estate il giocatore era stato inserito nella trattativa come contropartita per Douglas Luiz in bianconero. Tuttavia aveva rifiutato la destinazione inglese all'Aston Villa.