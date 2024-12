L'errore di Cambiaso in Lecce-Juventus

Sarebbe ingiusto e soprattutto sbagliato soffermarsi solo sull'errore nel finale di Andreache ha regalato la palla al Lecce permettendo alla squadra di Giampaolo di pareggiare. Senza dubbio però è un episodio che segna il match al Via del Mare, compiuto da probabilmente il miglior giocatore dellain questa stagione per continuità di rendimento. QUI LA SUA PAGELLA. L'esterno italiano, al minuto 93' perde palla dopo aver provato un'incursione solitaria tra le maglie avversarie, facendo ripartire il Lecce con la Juventus che si trova troppo scoperta visto il momento della partita e subisce il goal di Rebic. La palla persa da Cambiaso, scrive Tuttosport, resta impressa negli occhi e non è un caso che Thiago Motta come ha vissuto quel momento? Il tecnico bianconero, come riferito da Sky Sport,ancora prima che arrivasse poi la rete dell'1-1. "Ci rialzeremo e affronteremo tutto come sempre a testa alta! Da squadra", il messaggio di Cambiaso sui social dopo la partita. Andrea è già pronto a ripartire, d'altronde, era stato uno dei migliori anche a Lecce e il goal, fortunato o meno, della Juventus, è merito suo.