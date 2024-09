"Non è mai esistito né esiste alcun patrimonio occulto legato all’eredità." Gli avvocati dihanno respinto con fermezza le accuse mosse dalla procura di Torino, sottolineando come John Elkann sia alla guida della galassia di famiglia non a causa di manovre societarie poco trasparenti, ma per volontà del nonno Gianni Agnelli. Quest'ultimo scelse Elkann seguendo il tradizionale modello di successione familiare, che ha garantito continuità e sviluppo al più grande gruppo industriale italiano, ora giunto a 125 anni di storia. La difesa contesta inoltre le "reiterate falsità" emerse nell’inchiesta.