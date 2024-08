Enzo, centrocampista argentino classe 2001, trasferitosinel contesto dell''affare Douglas Luiz-Juventus, potrebbe presto lasciare l'Inghilterra per tornare in Serie A. Secondo "Calciomercato.com", il giocatore non sembra rientrare nei piani del tecnico dei Villans, Unai Emery, e potrebbe interessare alla. Il club biancoceleste starebbe valutando l'acquisto di Barrenechea in prestito con diritto di riscatto, un'operazione che potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato. La Lazio vede nel giovane argentino un rinforzo potenziale per il centrocampo.