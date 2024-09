, vice presidente dell', ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista del match contro la: "È sempre bello giocare contro la Juventus, una big del calcio italiano e internazionale. Ci sarà uno stadio tutto esaurito, una cornice di pubblico straordinaria per una gara che ci vogliamo giocare. Siamo consapevoli della forza dell'avversario, ma con le nostre armi proveremo a metterli in difficoltà. Colgo l'occasione per scusarmi ancora con tutte le parti in causa: abbiamo spiegato i motivi che hanno portato ad avere un campo assolutamente non all'altezza. Allo stesso tempo posso, però, dire che i lavori di queste settimane sono proseguiti e il manto è tornato a essere uno dei migliori d'Italia come storicamente è sempre stato. La Juve di Thiago Motta? Ho visto una squadra forte, con un'identità già ben chiara e precisa, nonostante il poco tempo avuto dal tecnico. Sarà affascinante affrontarla e misurarsi con tanti grandi campioni".