Empoli-Juventus, quando si gioca?

Laora è ferma per una settimana complice la pausa nazionali che verrà gli azzurri di Luciano Spalletti impegnati nella serata di venerdì. Nel frattempo però sono stati ufficializzati date e orario della quarta giornata di Serie A EniLive quella che vedrà sfidarsi Empoli e Juventus. Bianconeri di Thiago Motta impagnati in trasferta per l'occasione.La sfida tra Empoli e Juventus in programma allo stadio Carlo Castellani è in programma alle ore 18 di sabato 14 settembre. Sarà visibile in diretta streaming su Dazn.