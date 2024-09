Tutto in un giorno per la Juventus che ha deciso di viaggare verso Empoli la mattina della gara stessa. "Trasferta in giornata, come nelle amichevoli: laparte soltanto stamattina per Empoli (aereo fino a Firenze e poi pullman), dove scenderà in campo alle 18" racconta Tuttosport.i giocatori hanno trascorso la nottata a casa loro. E dopo la sfida, il ritorno immediato a Torino per recuperare dalla fatiche: martedì c’è il Psv in Champions. Questione di tempistiche quindi in vista dei tanti impegni che la Juve avrà da ora in avanti tra campionato e Champions League.