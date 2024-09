Finisce 0-0 ad Empoli; la Juventus non va oltre il pareggio, il secondo consecutivo dopo quello contro la Roma. E c'è molto della prova con i giallorossi. Primo tempo compassato, nel secondo quasi uguale. Dopo Como e Verona ci si poteva aspettare di più.A faticare è soprattutto il centrocampo e i nuovi acquisti. Tranne Kalulu, il migliore, in una difesa che è senza dubbio la grande nota positiva delle prime quattro giornate. Perché poi quando c'è bisogno, risponde Perin. Vlahovic bocciato, Cambiaso invece è la luce di questa Juve. Koopmeiners lo diventerà. Sono 8 punti dopo quattro partite, è una Juve che dovrà crescere molto per fare un campionato di vetta.