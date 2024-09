Ma come ha reagito lo spogliatoio dellaal pareggio contro l'? Stando a quanto svelato da Tuttosport, il risultato dello stadio Castellani ha lasciato inevitabilmente un po' di amarezza nella squadra di Thiago Motta, che puntava a ritrovare la vittoria dopo lo scialbo 0-0 casalingo contro la Roma, ma non si registrano tracce di scoramento: a farla da padrone, in questa fase del percorso con il nuovo allenatore, è ancora l'entusiasmo, fondamentale alla vigilia di un match importante come quello dicontro il PSV Eindhoven.