La pausa per le nazionali non è stata favorevole, che dovrà fare a meno di Jacopoper il prossimo impegno di campionato. Il giovane centrocampista classe 2003, diventato una pedina centrale nello schema di D’Aversa, ha subito un infortunio durante la partita tra Italia e San Marino Under 21, costringendolo a saltare almeno la gara contro la. Fazzini ha riportato una lesione ai muscoli flessori dell'anca sinistra. Per sostituirlo, l'allenatore potrebbe confermare il 3-4-2-1, con Sebastiano Esposito, Solbakken e Colombo come possibili soluzioni offensive.