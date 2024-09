Ospiti d'eccezione questa sera allo stadio "Carlo Castellani - Computer Gross Arena" per il match tra, poi terminato 0-0 con poche emozioni da entrambe le parti. Sugli spalti, infatti, c'era il CT della Nazionale italiana- che avrà colto l'occasione per osservare da vicino i giocatori azzurri, compresi quelli che ha avuto con sé nei giorni scorsi per la Nations League - ma anche e soprattutto la leggenda bianconera, che ha testimoniato la sua presenza attraverso una stories su Instagram. Chissà se la "sua" Juventus lo ha convinto…