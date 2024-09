Prossimo avversario della Juventus al rientro dalla sosta per le nazionali. l'attaccante dell'Empoli Emanuel Gyasi ha rilasciato delle dichiarazioni sul tecnico bianconero ai canali ufficiale del club toscano. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Spezia.- "E' un allenatore straordinario e una grandissima personale. Ha un'enorme personalità, è un grandissimo allenatore. Con lui ho giocato in tante posizioni, mi ha convinto che potevo occupare diverse posizioni e questo mi ha aiutato molto nella mia carriera perché così non mi sono mai fatto problemi a giocare anche da terzino sinistro o da terzino destro. E' un'ottima persona e uno stupendo allenatore, abbiamo ancora oggi un bel rapporto."