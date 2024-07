Da«Le mie prime sensazioni? Tutto bellissimo, questo è un Club che sa darti il benvenuto, con grande professionalità: sono emozionata, si vede che questa è una grande società, ma quello che ho sempre notato è che la Juve sa essere un blocco comune, una famiglia unita, in cui ognuno si prende cura degli altri; non vedo l’ora di esserne parte. Nelle mie esperienze passate ho imparato molto, e adesso non vedo l’ora di conoscere l’Italia, il calcio italiano che comunque ho già visto spesso, sia come Nazionale che come Club»Queste sono le prime parole del nuovo arrivo delle Juventus Women, Emma Kullberg, al suo primo giorno a Vinovo. Com’è Emma in campo?«Le mie migliori caratteristiche? Sono veloce e so leggere il gioco, e poi credo di essere duttile e versatile»Siamo in giorni di Olimpiadi: inevitabile un pensiero da parte sua, dato che nel suo palmarès spicca un argento a Tokyo 2020.«L’esperienza a Tokyo? Fu davvero incredibile, qualcosa che non si dimentica. Era il mio primo torneo di questo tipo, ed era bellissimo essere nel villaggio olimpico con tanti atleti da tutto il mondo. Inoltre con il gruppo della Nazionale abbiamo vissuto quel periodo come una famiglia, dandoci forza fra di noi: è proprio quello che spero di vivere da oggi qui alla Juve».