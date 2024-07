Emmasta svolgendo le visite mediche con la Juventus Women, segnando l'inizio ufficiale del suo percorso con le bianconere. La giocatrice svedese, difensore, versatile e capace di giocare sia come jolly difensivo che centrocampista, arriva per rinforzare ulteriormente il pacchetto dei centrali della squadra.Kullberg, reduce da una stagione di alto livello, si presenta come una risorsa preziosa per il tecnico della, portando esperienza e solidità al gruppo. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli le permetterà di offrire ulteriore flessibilità tattica alla squadra, che si prepara ad affrontare la nuova stagione con rinnovato slancio.L'ufficializzazione del trasferimento è attesa nelle prossime ore, con Kullberg pronta a unirsi al resto della rosa e iniziare la preparazione in vista degli impegni futuri.