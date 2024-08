La Juventus si trova in una doppia corsa contro il tempo. Cristiano, direttore tecnico bianconero, ha meno di tre settimane per completare la rosa a disposizione di Thiago Motta e, al contempo, trovare una sistemazione per quei giocatori che non rientrano più nei piani della squadra, tra cui Federicoe DanieleA proposito di Daniele Rugani: sta attualmente valutando diverse offerte, molte delle quali provenienti dall'estero, in particolare dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, Rugani sembra preferire l'opzione di trasferirsi all'Ajax, dove troverebbe alla guida il connazionale Francesco Farioli. Questa preferenza evidenzia il desiderio di Rugani di continuare la sua carriera in un contesto europeo competitivo.