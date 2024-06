Chi è Emil Holm



Emil Reintem Holm, nato il 13 maggio 2000 a Göteborg, Svezia, è un terzino destro di 1.92 metri, noto per la sua velocità e resistenza. Ha dunque 24 anni compiuto. Destinato a diventare una pedina importante nella Juventus, Holm è ambidestro e può essere impiegato anche come esterno di centrocampo in un modulo a cinque difensori, grazie alla sua capacità di coprire tutta la fascia.

Holm ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'IFK, dove ha esordito con la prima squadra nel 2019. Nel 2021 si è trasferito in Danimarca, al Sønderjysk. Poi lo Spezia, dove ha continuato la sua crescita e ha impressionato per le sue qualità difensive e offensive.

Nell'ultima stagione è stato in prestito all'Atalanta, con la quale ha disputato 32 presenze e trovato 1 gol e 4 assist. La Dea ha deciso di non procedere con l'acquisto.

Holm è apprezzato per la sua capacità di combinare le fasi difensive con quelle offensive. Solido nei contrasti e nelle letture difensive, è anche molto efficace nelle sovrapposizioni e nei cross, rendendolo una minaccia costante nelle azioni offensive. La sua altezza e velocità lo rendono pericoloso anche nelle situazioni di palla inattiva.

Holm è diventato dunque nuovamente un nome appetibile per le big italiane sul mercato. La Juventus potrebbe approfittarne nel restyling già previsto sulle fasce, ma prima prestarlo al Genoa o comunque monitorarlo nel caso in cui il Grifone dovesse acquistarlo.

La Juventus vede in Emil un potenziale titolare per il futuro grazie a diverse ragioni. Il giocatore ha già mostrato maturità e capacità di adattamento a un campionato competitivo come la Serie A. Ma non solo: la capacità di Holm di giocare sia come terzino destro che come esterno di centrocampo offre una flessibilità tattica preziosa per qualsiasi allenatore, specialmente in una squadra che compete su più fronti.

Attenzione a non sottovalutare un aspetto quando si parla di mercato e di Holm. Lo Spezia non terrà la cifra al ribasso: il 30% sulla rivendita spetta al Sønderjysk.





