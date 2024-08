Federicoè atteso altra mercoledì e giovedì per finalizzare il suo trasferimento. Il giocatore firmerà un contratto di tre stagioni con il club catalano, con un'opzione per una stagione aggiuntiva. Questo accordo segna un'importante aggiunta alla rosa del Barcellona, che ha puntato sul talento dell'attaccante italiano per rinforzare la propria squadra. Chiesa, attualmente in forza alla Juventus, si unirà al club spagnolo dopo lunghe trattative. L'ufficializzazione del trasferimento è imminente e segnerà l'inizio di una nuova avventura per l'ex giocatore della Fiorentina nella Liga. Lo racconta El Chiringuito.