Sembra esserci sempre lanei momenti che, nel bene e nel male, segnano la carriera di. L'attaccante delloche ha deciso la sfida di Champions League di ieri sera, infatti, aveva già incrociato i bianconeri in un passato relativamente recente, nell'amichevole disputata con l'a Cesena nell'agosto 2023. E proprio allora era arrivato per lui un brutto infortunio alla coscia destra, che lo aveva costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico e poi ad affrontare un lungo percorso di recupero, giocando solo 478 minuti nella seconda parte di stagione. La scorsa estate, poi, il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto allo Stoccarda, con cui ieri sera si è tolto l'enorme soddisfazione di segnare un goal pesantissimo.