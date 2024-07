Joshuaal, ci siamo: lo racconta Fabrizio Romano. Il Manchester United ha deciso di non attivare la clausola di acquisto, ma pagherà poco più di 40 milioni di euro con condizioni di pagamento migliori, distribuite in tre anni. Zirkzee ha firmato un contratto che lo legherà al club fino a giugno 2029, con un'opzione per un'ulteriore stagione. Questo rappresenta il primo acquisto dell'era INEOS, segnando un'importante tappa per il Manchester United. L'arrivo di Zirkzee promette di rafforzare ulteriormente la squadra, aggiungendo talento e potenza offensiva in vista delle prossime stagioni. Il giocatore, accostato ae più debolmente alla, è pronto per iniziare una nuova esperienza in Premier League.