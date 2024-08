Sulle colonne di Calciomercato.comdice la sua sulla scelta didi rimanere alla, nonostante la trattativa ormai sostanzialmente conclusa con l'Al-Qadsiah: "Paulo Dybala è contento, i tifosi entusiasti. La società no, perché altrimenti non l'avrebbe spinto nella trattativa con gli arabi, un affare che sotto il profilo puramente contabile avrebbe fatto comodo non solo al giocatore, che pure veniva gratificato con 75 milioni in tre anni", il commento del giornalista. "Ma oggi viene un dubbio. E, come si diceva una volta, la domanda sorge spontanea:L'interrogativo va girato anche (soprattutto) ache in questa situazione ha preso una posizione aziendalista, come al solito saggia, di grande spessore sia romano che romanista. Ovvero: se uno vuole andar via, non si può trattenere".E ancora: "[...] La speranza è che su Dybala non si ripeta, al di là delle questioni di mercato e di contratto, quello che tanti anni fa accadde con Baggio e Zola, talenti discussi e spesso sacrificati sugli altari di quelli che una volta si chiamavano "moduli", oggi più simpaticamente "idee di calcio". Per concludere, un invito alla Roma: Dybala è "Joya", gioia. Tenetela viva".