Quest'anno il Ferragosto è ben diverso dal solito: niente feste né gavettoni, solo una situazione che potrebbe portare lacrime, sia di dolore in caso di addio, sia di gioia, anche se molto improbabile, se si dovesse continuare insieme. Da ieri, Pauloè decisamente più vicino all'Arabia Saudita che alla Roma. Questa prossimità potrebbe presto trasformarsi in un legame concreto, con abbracci e accordi.I dirigenti dell'Al-Qadsiah, arrivati a Roma ieri, hanno intensificato i loro sforzi per convincere l'argentino a accettare l'offerta stratosferica presentata due settimane fa.