Paulonon sarà in campo dal primo minuto nella sfida contro l'Hellas Verona. L'attaccante argentino, uno dei calciatori più talentuosi, si accomoderà in panchina, mentre Ivan Juric ha deciso di schierare un attacco diverso, optando per Pellegrini ea supporto di Dovbyk, recentemente recuperato dall’influenza. Prima del fischio d'inizio, l’ex allenatore del Torino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn riguardo alla situazione di Dybala, sottolineando l'importanza di una gestione oculata del suo talento: "Con Dybala serve una gestione intelligente. Abbiamo fiducia in Soulé." Queste parole evidenziano la volontà di Juric di gestire al meglio le risorse a disposizione.