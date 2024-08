Proprio non se lo aspettava nessuno:L'annuncio è arrivato direttamente da lui tramite un video su Instagram, accompagnato dalla didascalia: “Grazie Roma… ci vediamo domenica”. In risposta ai dubbi sollevati da alcuni, l'amico e compagno Leandro Paredes ha chiarito: “Per chi non l’avesse capito, la Joya resta con noi”.L’argentino ha quindi rifiutato l'offerta del club saudita Al-Qadsiah, che aveva proposto 75 milioni di euro per tre anni al giocatore. Si chiude così una lunga telenovela di mercato che, negli ultimi giorni, aveva suscitato un certo malcontento a Trigoria. “Paulo non si vende”, era lo striscione dei tifosi giallorossi che ora esprimono la loro gioia sia sui social che per le strade della città. Come riportato da Il Romanista, alcuni sostenitori della Roma si sono radunati sotto l’abitazione di Dybala per festeggiare la sua decisione, esprimendo entusiasmo con cori e applausi. “Daje Paulo”, gridano alcuni tifosi, tra cui molti bambini accompagnati dai genitori, sotto la casa di un calciatore sempre più amato dai tifosi giallorossi.Nel pomeriggio, Dybala era già stato accolto calorosamente dai tifosi all'uscita da Trigoria. Tuttavia, la decisione di restare sorprende tutti: il club saudita, i tifosi e forse anche la Roma stessa.