Juventus, Dusan Vlahovic e la stagione decisiva

Una cosa è certa: da Dusanci si aspetta sempre decisamente tanto, sia per i 12 milioni netti percepiti che lo rendono il giocatore più pagato per distacco dell'intera Serie A, sia per i centravanti a cui la Juventus è abituata (si pensi che prima di Dusan c'era un certo Cristiano Ronaldo). A Vlahovic viene dato il tempo e lo spazio di sbagliare, non essendoci Milik infatti non c'è al momento alternativa per il bomber serbo.Dusan nelle prime sei gare ha segnato due goal, un dato che quasi preoccupa. Infatti, era la stagione 2020/21, il centravanti serbo allora alla Fiorentina nelle prime cinque giornate di campionato realizzò un solo gol. Sulla panchina sedeva Iachini e il posto di Dusan era tutto meno che fisso in campo, anzi, è diventato titolare nella Fiorentina esattamente un anno dopo con Prandelli. Una cosa è certa: questa per Dusan si prospetta essere la stagione del bivio decisivo. Da lui la Juventus si aspetta molto, Thiago Motta lo difende e lo apprezza. C'è chi nelle migliori aspettative si aspetta da lui 25 reti stagionali, al momento è fermo a quota due. Ci si aspetta però che sia la stagione della crescita e consacrazione definitiva.





