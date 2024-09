L'attaccante della Juventusè stato ospite dell'evento EA a Milano per il lancio di FC25, dove si è messo alla prova insieme a Goal con il "blind ranking" delle leggende bianconere. In sostanza gli è stato chiesto di creare una gerarchia di cinque giocatori che, in modi diversi, hanno fatto la storia della Vecchia Signora, senza però sapere in quale ordine gli sarebbero stati proposti da chi lo intervistava (Andrea Pirlo, Gigi Buffon, Alessandro Del Piero, Roberto Baggio e Zinedine Zidane). Le sue risposte nel video qui sotto!