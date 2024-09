Dušanha creato il suo calciatore ideale per la Champions League, ai canali social di Now TV, combinando le qualità di alcuni dei migliori giocatori del momento. Per il piede destro, Vlahović ha scelto Harry Kane, mentre per il piede sinistro ha optato per sé stesso. Per il colpo di testa, ha indicato Robert Lewandowski, mentre il fisico ideale è quello di Erling Haaland. La forza è attribuita a Kylian Mbappé, e la tecnica è ispirata a Vinícius Júnior. Questa selezione riflette l’ammirazione di Vlahović per le straordinarie caratteristiche dei suoi colleghi e la sua ambizione di raggiungere livelli simili.