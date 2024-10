può raggiungere…. L'attaccante dellaha servito un assist in ciascuna delle sue ultime due partite di, pertanto se facesse lo stesso anche questa sera nel match contro ilarriverebbe a tre di fila come il leggendario capitano bianconero (nel 1998), Zinedine Zidane (1998/99) e Juan Cuadrado (che nel 2020/21 toccò quota quattro). Il serbo è sicuramente tra gli uomini più attesi della sfida odierna: da lui, autore di una doppietta nella gara di sabato contro il Genoa, ci si aspetta un goal ma anche - come ha più volte ribadito Thiago Motta - un contributo generale al lavoro della squadra.