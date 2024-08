Juventus, il compito di Dusan contro l'Atletico Madrid

Lo avete visto all'opera nel corso della gara tra Juventus e Juventus Next Gen il centravanti bianconero Dusan? Dusan è certamente uno dei pilastri attorno a cui si basa la nuova Juventus targata Thiago Motta, oltre ad essere uno dei più osannati dai tifosi. Lo dimostrano le ovazioni del pubblico ad ogni sua azione. Dusan però ora deve prendersi sulle spalle la Juventus. Nell'amichevole in famiglia non è andato a segno il centravanti serbo ma ha sempre chiamato i compagni all'attenzione e a far salire la squadra.Domani il primo vero big match della stagione della Juventus, seppur con l'etichetta di amichevole. La sfida in Svezia contro l'Atletico Madrid è di tutto rispetto. A Vlahovic servono queste sfide, l'occasione di dimostrarsi e di ritrovarsi dopo i goal su rigore delle ultime apparizioni. La Juventus crede in Dusan e si affida a lui. Ora è tutto nelle mani (o forse meglio dire nei piedi) di Vlahovic, partendo dall'Atletico Madrid.





